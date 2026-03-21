 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Hassia Bingen zum Siegen verdammt

Will der Ex-Oberligist den vierten Abstieg innerhalb der letzten fünf Jahre verhindern, braucht er dringend Punkte

von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Auf die Fähigkeiten von Bingens Torhüter Nico Setz wird es auch am Sonntag ankommen. Im Hinspiel gegen den SV Horchheim erwischte er einen Sahnetag.
Auf die Fähigkeiten von Bingens Torhüter Nico Setz wird es auch am Sonntag ankommen. Im Hinspiel gegen den SV Horchheim erwischte er einen Sahnetag. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

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Nicolai Spira
Nicolai Spira

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen steht Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Horchheim unter Druck. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“, sagt Co-Trainer Nicolai Spira.

Morgen, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
15:00

Spira weiter: „Der Punktgewinn in Finthen war gut für die Moral. Gegen Horchheim gibt’s nur ein Ziel: drei Punkte, ohne Diskussion. Wir gehen da rein, wollen von der ersten Minute an unser Spiel spielen und keinen Zweifel daran lassen, wer den Platz als Sieger verlässt.“