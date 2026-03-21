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Hassia Bingen zum Siegen verdammt
Will der Ex-Oberligist den vierten Abstieg innerhalb der letzten fünf Jahre verhindern, braucht er dringend Punkte
von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Auf die Fähigkeiten von Bingens Torhüter Nico Setz wird es auch am Sonntag ankommen. Im Hinspiel gegen den SV Horchheim erwischte er einen Sahnetag. – Foto: Timo Schlitz - Archiv
Spira weiter: „Der Punktgewinn in Finthen war gut für die Moral. Gegen Horchheim gibt’s nur ein Ziel: drei Punkte, ohne Diskussion. Wir gehen da rein, wollen von der ersten Minute an unser Spiel spielen und keinen Zweifel daran lassen, wer den Platz als Sieger verlässt.“