Hassia Bingen zum Siegen verdammt Will der Ex-Oberligist den vierten Abstieg innerhalb der letzten fünf Jahre verhindern, braucht er dringend Punkte von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Auf die Fähigkeiten von Bingens Torhüter Nico Setz wird es auch am Sonntag ankommen. Im Hinspiel gegen den SV Horchheim erwischte er einen Sahnetag. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen steht Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Horchheim unter Druck. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht“, sagt Co-Trainer Nicolai Spira.

Morgen, 15:00 Uhr BFV Hassia Bingen Bingen SV Horchheim Horchheim 15:00 PUSH