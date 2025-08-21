Hassia Bingen will sich den ersten Dreier schnappen

„Die Leistungskurve zeigt definitiv nach oben, die Spiele gegen Gau-Odernheim im Pokal und in Zornheim bestätigen das – jetzt muss sich das nur in Punkten auszahlen.“ Der Kader fülle sich und durch den verschärften Konkurrenzkampf steige die Intensität stetig. Reischmann: „Wir spielen zu Hause, haben Stadionfest – und werden alles auf dem Platz lassen, um den ersten Dreier zu holen.“

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr BFV Hassia Bingen Bingen FSV Saulheim Saulheim 15:00 PUSH