Hassia Bingen will sich den ersten Dreier schnappen

Bingen. Landesliga-Absteiger Hassia Bingen will am vierten Spieltag der Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr) gegen den FSV Saulheim endlich den ersten Dreier schnappen. Der Rahmen wäre passend. Die Hassia feiert an diesem Tag ihr Stadionfest.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Prinzipiell geht es für uns in jedem Spiel erstmal darum zu gewinnen, aber aufgrund der bisherigen Ergebnisse würde dieser Dreier natürlich etwas den Druck von uns nehmen, um in Ruhe unseren Weg weiterzugehen“, sagt Coach Steffen Reischmann.
„Die Leistungskurve zeigt definitiv nach oben, die Spiele gegen Gau-Odernheim im Pokal und in Zornheim bestätigen das – jetzt muss sich das nur in Punkten auszahlen.“ Der Kader fülle sich und durch den verschärften Konkurrenzkampf steige die Intensität stetig. Reischmann: „Wir spielen zu Hause, haben Stadionfest – und werden alles auf dem Platz lassen, um den ersten Dreier zu holen.“