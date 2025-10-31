Hassia Bingen will Rückschlag verarbeiten

Bingen. Hassia Bingen steht am Sonntag (15 Uhr) vor der schweren Aufgabe beim Tabellenfünften SV Guntersblum. „Klar, das Spiel gegen Wörrstadt war ein Rückschlag und wir haben was gut zu machen“, sagt Hassia-Co-Trainer Nicola Spira vor dem Hintergrund der 0:5-Klatsche.

„Aber die Stimmung ist top und wir wollen in Guntersblum zeigen, dass wir Charakter haben. Wir sind heiß und werden bereit sein.“ Spira ist sich sicher: „Wenn wir unser Spiel durchziehen, mutig sind, Einsatz und Teamgeist zeigen, ist etwas drin.“