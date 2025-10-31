Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Gegen den Konkurrenten aus Wörrstadt kamen Marvin Kaulfuss (rechts) und Hassia zuletzt heftig unter die Räder. – Foto: Timo Schlitz
Hassia Bingen will Rückschlag verarbeiten
Zuletzt setzte es eine 0:5-Heimpleite gegen den Vorletzten TuS Wörrstadt
Bingen. Hassia Bingen steht am Sonntag (15 Uhr) vor der schweren Aufgabe beim Tabellenfünften SV Guntersblum. „Klar, das Spiel gegen Wörrstadt war ein Rückschlag und wir haben was gut zu machen“, sagt Hassia-Co-Trainer Nicola Spira vor dem Hintergrund der 0:5-Klatsche.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Aber die Stimmung ist top und wir wollen in Guntersblum zeigen, dass wir Charakter haben. Wir sind heiß und werden bereit sein.“ Spira ist sich sicher: „Wenn wir unser Spiel durchziehen, mutig sind, Einsatz und Teamgeist zeigen, ist etwas drin.“