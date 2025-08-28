Hassia Bingen will mit Neuzugang in Gau-Odernheim nachlegen

Bingen/Gau-Odernheim. Landesliga-Absteiger Hassia Bingen will nach dem erlösenden ersten Dreier gegen den FSV Saulheim am Sonntag (12 Uhr) bei Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II nachlegen. Anteil am Sieg gegen die Saulheimer hatte auch Last-Minute-Neuzugang Louis Wirbelauer, der nach einem Mini-Kurz-Gastspiel beim SKC Barbaros - am 1. Spieltag auswärts beim TSV Gau-Odernheim II - ans Hessenhaus gewechselt ist.

„Er ist ein erfahrener Innenverteidiger, der unserer jungen Mannschaft Stabilität und körperliche Präsenz in der letzten Reihe geben wird“, ist sich Coach Steffen Reischmann sicher. „Louis passt auch menschlich super rein und hat sich schnell integriert.“ In der vergangenen Runde war der 32 Jahre alte Rechtsfuß mit Hassia-Rivale FC Fortuna Mombach aus der Landesliga abgestiegen.