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Hassia Bingen will die Saison ordentlich beenden
Elf vom Hessenhaus wird die Bezirksliga-Saison 2025/26 als Vorletzter beenden +++ Sonntag in Nieder-Olm
von Michael Heinze · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Daniel Martin (am Ball) traf im letzten Heimspiel der Binger auf Bezirksliga-Boden gegen den SV Guntersblum in der Vorwoche doppelt. – Foto: Timo Schlitz
Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen gibt Absteiger Hassia Bingen seinen Ausstand am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellensiebten FSV Nieder-Olm. „Wir wollen die Saison anständig zu Ende bringen, uns mit erhobenem Haupt verabschieden“, sagt Hassia-„Co“ Nicolai Spira.
„Wir haben mit dem 3:3 gegen Guntersblum gezeigt, dass wir mithalten können. Trainer Christian Henel-El Kohoury und ich sind beide froh, wenn wir Sommerpause haben, weil die Zeit sehr intensiv war – aber trotz aller Widrigkeiten hat uns die Arbeit Spaß gemacht.“