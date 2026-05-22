 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Hassia Bingen will die Saison ordentlich beenden

Elf vom Hessenhaus wird die Bezirksliga-Saison 2025/26 als Vorletzter beenden +++ Sonntag in Nieder-Olm

von Michael Heinze · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Daniel Martin (am Ball) traf im letzten Heimspiel der Binger auf Bezirksliga-Boden gegen den SV Guntersblum in der Vorwoche doppelt.
Daniel Martin (am Ball) traf im letzten Heimspiel der Binger auf Bezirksliga-Boden gegen den SV Guntersblum in der Vorwoche doppelt. – Foto: Timo Schlitz

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Christian Henel
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Nicolai Spira
Nicolai Spira

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen gibt Absteiger Hassia Bingen seinen Ausstand am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellensiebten FSV Nieder-Olm. „Wir wollen die Saison anständig zu Ende bringen, uns mit erhobenem Haupt verabschieden“, sagt Hassia-„Co“ Nicolai Spira.

„Wir haben mit dem 3:3 gegen Guntersblum gezeigt, dass wir mithalten können. Trainer Christian Henel-El Kohoury und ich sind beide froh, wenn wir Sommerpause haben, weil die Zeit sehr intensiv war – aber trotz aller Widrigkeiten hat uns die Arbeit Spaß gemacht.“

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
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BFV Hassia Bingen
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15:00