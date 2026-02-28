Hassia Bingen will den perfekten Start in die Restrückrunde

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wir fahren mit einem guten Gefühl dorthin“, so Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Die Vorbereitung war intensiv, mit guten Ergebnissen und sehr strukturiert. Die Jungs haben gut mitgezogen. Entsprechend wollen wir dort auch selbstbewusst auftreten und unser Spiel auf den Platz bringen. Unser Fokus liegt klar auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung und darauf, die gute Vorbereitung zu bestätigen. Wir wollen gewinnen.“