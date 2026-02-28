 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielvorbericht

Hassia Bingen will den perfekten Start in die Restrückrunde

Elf vom Hessenhaus reist beim Re-Start zum Tabellenneunten in der Bezirksliga Rheinhessen +++ Drei Punkte als Zielvorgabe

von Michael Heinze · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Ausgetanzt: Hassia-Keeper Nico Setz und sein Team haben sicherlich gute Erinnerungen an den 4:1-Hinspielerfolg gegen Yassine Laghdaif (weißes Trikot) und den FSV Saulheim.
Ausgetanzt: Hassia-Keeper Nico Setz und sein Team haben sicherlich gute Erinnerungen an den 4:1-Hinspielerfolg gegen Yassine Laghdaif (weißes Trikot) und den FSV Saulheim. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss Hassia Bingen im Kampf gegen den Abstieg am Sonntag (15 Uhr) beim FSV Saulheim ran.

„Eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wir fahren mit einem guten Gefühl dorthin“, so Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Die Vorbereitung war intensiv, mit guten Ergebnissen und sehr strukturiert. Die Jungs haben gut mitgezogen. Entsprechend wollen wir dort auch selbstbewusst auftreten und unser Spiel auf den Platz bringen. Unser Fokus liegt klar auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung und darauf, die gute Vorbereitung zu bestätigen. Wir wollen gewinnen.“

