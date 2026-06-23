Hassia Bingen will den freien Fall stoppen Ex-Schwergewicht befindet sich mittlerweile in einer der untersten Spielklassen im Amateurfußball von Mario Luge · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Am Boden war die Hassia nach dem dritten Abstieg in Folge: Jetzt wollen die Binger schnellstmöglich wieder aufstehen. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Bingen. Wie konnte das passieren? Einst eine der ersten Adressen in der Region, rollt am Binger Hessenhaus nun der Ball in der A-Klasse. Statt gegen Mainz 05, Wormatia Worms oder Eintracht Kreuznach geht es für die Hassia gegen die TSG Drais, den TSV Wackernheim oder die Spielvereinigung Ingelheim, die zweite Mannschaft wohlgemerkt. Die Gegner freuen sich auf einen großen Namen, in Bingen hofft man auf ein Ende der Talfahrt.