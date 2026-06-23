Hassia Bingen will den freien Fall stoppen

Bingen. Wie konnte das passieren? Einst eine der ersten Adressen in der Region, rollt am Binger Hessenhaus nun der Ball in der A-Klasse. Statt gegen Mainz 05, Wormatia Worms oder Eintracht Kreuznach geht es für die Hassia gegen die TSG Drais, den TSV Wackernheim oder die Spielvereinigung Ingelheim, die zweite Mannschaft wohlgemerkt. Die Gegner freuen sich auf einen großen Namen, in Bingen hofft man auf ein Ende der Talfahrt.
Wie das passieren konnte – lässt sich das in wenigen Worten auf den Punkt bringen? „Nein“, sagt Olaf Allgeyer, Erster Vorsitzender der Hassia. „Ich bin vor zweieinhalb Jahren hergekommen aus Ingelheim, habe damals in Bingen kaum Strukturen vorgefunden, kein Geld. Es hat an allem gefehlt, außer an Altlasten.“ Vom Führungsteam waren damals zwei Akteure übrig, „und die waren auch noch zerstritten“. So hätte das sportliche Elend angefangen.
Warum bei Hassia Bingen zeitweise sogar der Rückzug in die C-Klasse diskutiert wurde und weshalb Vereinslegenden dennoch an die Zukunft des Traditionsklubs glauben, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.