2022 spielte Hassia Bingen sogar noch in der Oberliga. – Foto: Thomas Rinke - Symbolbild
Hassia Bingen will den dritten in Serie verhindern
Christian Henel-El Kohoury und Co-Trainer Nicolai Spira sprechen über den Weg zum Klassenerhalt und Neuzugänge +++ „Wir werden hart arbeiten“
Bingen. Nach dem freien Fall von der Verbandsliga in die Bezirksliga wollen die Fußballer von Hassia Bingen in der Restrückrunde verhindern, dass sie in die Niederungen der A-Klasse durchgereicht werden.