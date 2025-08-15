Hassia Bingen vor personeller Entspannung

Bingen. Bei Bezirksligist Hassia Bingen wird es laut Trainer Steffen Reischmann „personell allmählich besser. Ich denke, dass wir bis September annähernd komplett sind“. Die Hassia muss am Sonntag (15 Uhr) beim mit zwei Siegen in die Saison gestarteten TSV Zornheim ran. Nach bislang sechs Gegentreffern in der Punkterunde müssen die Binger das Augenmerk auf die Abwehr richten.

„Um ehrlich zu sein, hat uns das Pokalspiel am Dienstag gegen Gau-Odernheim nicht in den Kram gepasst. Wir hätten die Trainingswoche gut gebrauchen können, um an dem einen oder anderen Ablauf zu arbeiten“, betont Reischmann. „Auf unsere Leistung können wir jedoch stolz sein. Wenn wir das auf Sonntag übertragen, rechne ich mir Chancen auf den ersten Dreier aus.“