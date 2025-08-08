Hassia Bingen vor Bezirksliga-Heimauftakt

Bingen. Mit Demut geht Hassia Bingen ihr erstes Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Bretzenheim 46 II an. „Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen“, stellt Hassia-Coach Steffen Reischmann klar. „Aber die Arroganz, von einem Pflichtsieg gegen den Vorjahresdritten zu sprechen, besitzen wir nicht. Wenn wir kompakt als Team agieren und unsere Chancen besser nutzen als in Mombach, bin ich mir jedoch sicher, dass wir das Ding für uns entscheiden können.“