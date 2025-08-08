Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Nico Setz (Torhüter der Hassia) und seine Vorderleute empfangen am Sonntag die TSG Bretzenheim II am Hessenhaus. – Foto: Timo Schlitz - Archiv
Hassia Bingen vor Bezirksliga-Heimauftakt
Reischmanns Team empfängt den Vorjahresdritten, der den Saisonstart verpatzte
Bingen. Mit Demut geht Hassia Bingen ihr erstes Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Bretzenheim 46 II an. „Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen“, stellt Hassia-Coach Steffen Reischmann klar. „Aber die Arroganz, von einem Pflichtsieg gegen den Vorjahresdritten zu sprechen, besitzen wir nicht. Wenn wir kompakt als Team agieren und unsere Chancen besser nutzen als in Mombach, bin ich mir jedoch sicher, dass wir das Ding für uns entscheiden können.“