 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielvorbericht
Nico Setz (Torhüter der Hassia) und seine Vorderleute empfangen am Sonntag die TSG Bretzenheim II am Hessenhaus.
Nico Setz (Torhüter der Hassia) und seine Vorderleute empfangen am Sonntag die TSG Bretzenheim II am Hessenhaus. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Hassia Bingen vor Bezirksliga-Heimauftakt

Reischmanns Team empfängt den Vorjahresdritten, der den Saisonstart verpatzte

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Bingen

Bingen. Mit Demut geht Hassia Bingen ihr erstes Bezirksliga-Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Bretzenheim 46 II an. „Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen“, stellt Hassia-Coach Steffen Reischmann klar. „Aber die Arroganz, von einem Pflichtsieg gegen den Vorjahresdritten zu sprechen, besitzen wir nicht. Wenn wir kompakt als Team agieren und unsere Chancen besser nutzen als in Mombach, bin ich mir jedoch sicher, dass wir das Ding für uns entscheiden können.“

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

Aufrufe: 08.8.2025, 14:00 Uhr
Michael Heinze Autor