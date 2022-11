Hassia Bingen: Unnötig spannend gemacht Verbandsligist Hassia Bingen bezwingt Fußgönheim 3:2 und übt dennoch Selbstkritik

BINGEN. Nach dem Abpfiff gab es auf dem Kunstrasen am Hessenhaus längst nicht nur glückliche Gesichter. Die Selbstkritik überwog bei den Spielern von Hassia Bingen, trotz des 3:2 (3:1)-Erfolges im Verbandsligaduell mit dem ASV Fußgönheim. Die rund 80 Zuschauer, die das letzte Heimspiel des Jahres sehen wollten, hatten im ersten Abschnitt eine lange Zeit souveräne Binger Elf gesehen, die nach der Pause aber zurückschaltete und es unnötig spannend machte.

Viele Chancen

Um alle Binger Torchancen zu notieren, reichte ein Zettel kaum aus. Die Gäste, die bis zur 23. Minute bereits dreimal verletzungsbedingt wechseln mussten, fielen 40 Minuten lang von einer Verlegenheit in die nächste, wurden nach Gutdünken quasi an die Wand gespielt. Bis dahin hätte es weitaus höher als 3:0 stehen können, ja müssen. Marlon Pira traf aus 15 Metern den Innenpfosten (14.), von dem aus der Ball zurück ins Feld sprang. Richard Ofosu und Yusuf Ürel schafften es binnen Sekunden nicht, die Kugel aus kurzer Distanz in die Kiste zu befördern, beide Male kratzen Verteidiger den Ball von der Linie (21.). Dazwischen lag das 1:0 von Ürel, der einen von Pira perfekt servierten Ball ins Eck schob (16.).

Zählbares gab es in der 27. Minute wieder. Ilker Yüksel schnappte sich den Ball an der Mittellinie und zog aus gut 25 Metern ab. Der kurz zuvor eingewechselte ASV-Torwart Jannis Meister hatte bei diesem Traumtor genau in den rechten oberen Winkel keinerlei Abwehrchance. Treffer Nummer drei bereitete Ürel über den rechten Flügel vor. Seine scharfe, flache Hereingabe von der Torlinie auf den kurzen Pfosten veredelte Dennis Esmaieli mit der Hacke zum zweiten Traumtor (37.). Zwischendurch hatte Richard Ofosu eine weitere gute Einschussmöglichkeit vertändelt.

Von den Gästen kam bis dahin fast nichts. Dann der Schockmoment. Fünf Minuten vor der Pause war Martin Amoako nach einem unnötigen Hassia-Ballverlust auf der linken Seite frei durch, nach seiner Flanke brauchte Bleard Zeqiraj am langen Pfosten zum 3:1 nur den Fuß hinzuhalten. „Danach waren wir zu passiv“, fasste Hassia-Trainer Thomas Klöckner das anschließende Geschehen bis zum Abpfiff zusammen. Chancen, um mehr Tore zu erzielen, gab es dennoch, etwa durch einen Schuss von Pira (61.) und kurze Zeit später nach einem Kopfball von Joshua Iten. Weil auf der anderen Seite Amoako (85.) per Elfmeter noch zum Anschluss traf, ging der Puls am Spielfeldrand noch mal deutlich nach oben.