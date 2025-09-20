Hassia Bingen trifft auf Titelkandidat Barbaros

Bingen. In der Bezirksliga muss Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) gegen Titelkandidat SKC Barbaros ran. BFV-Torhüter Nico Setz konnte seit zwei Partien nicht bezwungen werden, zeigte dafür in der Vorwoche beim Primus SV Horchheim sein ganzes Können und wird dies wohl wiederholen müssen, wenn die Heimelf gegen den stärksten Kader der Liga punkten möchte. Ein Vorteil könnte der Untergrund werden. Die Mainzer sind auf der heimischen Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach einen rutschigen Kunstrasen gewohnt, gespielt wird in Bingen auf dem Naturrasen.
„Personell sind wir definitiv klarer Außenseiter“, sagt Hassia-Coach Steffen Reischmann. „Aber es ist ja nicht so, dass wir gegen Bayern München spielen. Wenn wir kompakt auftreten und unsere Intensität auf den Platz bringen, kann es auch für Barbaros unangenehm werden. Der große Rasen ist sicher kein Nachteil für uns.“