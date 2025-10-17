Hassia Bingen trennt sich von Reischmann

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen steht Hassia Bingen vor dem Heimduell am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfR Nierstein nur einen Platz über der roten Zone. Ein Remis wäre fast zu wenig. „Definitiv sind die nächsten zwei Spiele elementar“, kommentiert Steffen Reischmann. Das war seine letzte Kommentierung als Binger Trainer, denn nur wenig später trennte sich die Hassia von dem Coach, der erst zu Saisonbeginn übernommen hatte. Wie es bei Hassia weitergeht, lest ihr hier.

Zurück zum Sportlichen: Nierstein ist eine erfahrene Bezirksliga-Mannschaft, die der Hassia alles abverlangen wird. In den restlichen vier Spielen der Hinrunde warten drei Gegner, die sich vermeintlich auf Augenhöheim Abstiegskampf bewegen.