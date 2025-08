Hassia Bingen steht vor einem spannendem Neuanfang

Bingen. Nach dem Absturz in die Bezirksliga Rheinhessen stehen die Fußballer von Hassia Bingen vor einem spannenden Neuanfang. Vor dem Auftakt am Sonntag (15 Uhr) bei Mitabsteiger FC Fortuna Mombach ist dem neuen Coach Steffen Reischmann gar nicht bange.

„Ich gehe generell optimistisch in jede Runde“, betont Reischmann, der vor seinem Engagement am Hessenhaus den Abstieg der TSV Stadecken-Elsheim in die B-Klasse nicht verhindern konnte. „Wir haben einen guten Kader mit tollen Jungs, die heiß auf die Runde sind – alles andere wird sich im Laufe der Hinrunde zeigen. Ich denke, die Liga ist sehr ausgeglichen, oft werden die Tagesform und der zur Verfügung stehende Kader entscheiden.“ Keine Spur von Nervosität? „Nein“, versichert der 42-Jährige. „Absolut nicht. Wir brennen alle darauf, dass es endlich losgeht.“

Wie gut sind die Jungs in Schuss? „Ich glaube, da geht es uns wie den meisten anderen Mannschaften auch. Die Vorbereitung war durch viele Urlauber geprägt und durch die neu zusammengestellte Elf sind wir noch ein ganzes Stück weg von unserem Leistungsniveau. Trotzdem bin ich mit dem aktuellen Stand sehr zufrieden.“ Auf die Frage, welche Abläufe ihm die größten Sorgen bereiten, gibt sich Reischmann („Unsere aktuellen vermeintlichen Schwächen behalte ich dann doch lieber für mich“) wortkarg.