Hassia Bingen steckt in einer Negativspirale

Hassia Bingen verliert gegen den TSV Gau-Odernheim II mit 0:4. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Bingen. Die Negativserie von Kellerkind Hassia Bingen in der Bezirksliga Rheinhessen reißt einfach nicht ab: Gegen den TSV Gau-Odernheim II hieß es 0:4 (0:1) nach Treffern von Christopher Felde (26.), Miles Hofmann (49.), Jannis Theis (68.) und Lars Metzler (76.).

„In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich gut im Spiel und haben viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, so Hassia-Co-Trainer Nicolari Spira. „Die Ordnung hat gestimmt, wir waren präsent in den Aktionen, haben eine sehr gute Chance zum 1:0 vergeben. Gau-Odernheim nutzte einen individuellen Fehler zum 0:1. Nach dem frühen 0:2 in der zweiten Halbzeit ist komplett der Faden gerissen.“ Spira: „Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen haben nicht mehr gepasst, wir sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen – insgesamt ist unser Spiel auseinandergefallen.“



