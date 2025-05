Du wirst automatisch weitergeleitet...

Engagiert an der Trainerbank: So kennt man Patrick Joerg - die Emtscheidung über seine Zukunft in gefallen. – Foto: Mario Luge

Hassia Bingen: Signale in der Trainerfrage Beim abstiegsgefährdeten Landesligisten werden die Planungen für die neue Saison vorangetrieben +++ Es gibt die ersten Personalentscheidungen Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Bingen Patrick Nies Patrick Joerg Sascha Hadamitzky Bingen. Drei Spieltage vor Rundenende scheint der Abstieg in die Bezirksliga Rheinhessen für Hassia Bingen wahrscheinlich. Auch wenn es mit Blick auf im besten Falle nur ein oder zwei Verbandsliga-Absteiger noch Hoffnung gibt. Feste Planungssicherheit hingegen hat der Traditionsverein vom Hessenhaus auf drei sehr wichtigen Positionen: Trainer Patrick, Joerg, sein Assistent Patrick Nies und der Sportliche Leiter Sascha Hadamitzky haben ihre Entscheidung zur nächsten Saison verkündet. Wie diese aussieht und wie die sportliche Zukunftsausrichtung der Hassia geplant ist, lest ihr im Plus-Artikel der allgemeinen Zeitung.