Hassia Bingen plant mit 13 Neuzugängen

Bingen. Die Transferplanungen von Hassia Bingen für die neue Saison in der A-Klasse Mainz-Bingen sind noch nicht abgeschlossen. Trotzdem stehen bisher 12 Abgängen schon 13 Zugänge gegenüber. Wie Bolle ärgert sich der Traditonsclub, dass vier Spieler bereits fest zugesagt hatten – und ihr Wort brachen. Dafür hat die Hassia den inzwischen 65 Jahre früheren Gau-Algesheim-Coach Michael Taesler als Co-Trainer verpflichtet.
Nach dem freien Fall aus der Verbandsliga geht die Hassia einmal mehr mit einem runderneuerten Kader in die Saison. Nicht mehr das rot-schwarze Trikot tragen Keeper Nico Setz und Timotheus Mayer Marte (beide SG Guldenbachtal), Francois Willem, Julian Dobert (beide Spvgg. Dietersheim), Ersan Bocut, Idear Haxholi (beide TuS Pfaffen-Schwabenheim), Eray Öztürk (Vatan Spor Aschaffenburg), Daniel Martin (SGE Bad Kreuznach), Antonio Pallara (Marienborn II) sowie Jakob Laforet, Moritz Jahn und Malte Quitsch (alle Ziel unbekannt).
Die Zugänge
Neu am Hessenhaus sind Mateo Franja (reaktiviert/Angriff), Leon Gadazc (Spvgg. Ingelheim/Angriff), Leon Willi Lindner (SG Guldenbachtal/Mittelfeld), Muse Ibrahim Mohamed (SGE Bad Kreuznach/Mittelfeld), Max Noack (FC Sprendlingen/Mittelfeld), Luca Zaccardi (SVW Mainz II/Mittelfeld), Youssef Alhamad (VfL Frei-Weinheim/Abwehr), Carsten Diehl (SV Ober-Olm/Abwehr), Elias Petry (SG Sponsheim/Dromersheim/Torwart) sowie von den eigenen A-Junioren Sören Edelweiß (Abwehr), Luke Immerheiser (Mittelfeld) und Hassan Said (Angriff). „Unser Ziel bleibt es, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kontinuierlich an den Aktivenbereich heranzuführen“, berichtet Timo Nimtz, Sportlicher Leiter der Hassia. „Wir befinden uns weiter in Gesprächen mit potenziellen Zugängen.“ Jüngster Zugang ist Alejandro Frenzius Hernandez, der aus Waldalgesheim kommt und als Außenverteidiger wie im Mittelfeld gut zu gebrauchen ist.
„Etwas ärgerlich war, dass vier Spieler dem Verein bereits fest zugesagt hatten, sich aber kurzfristig doch für einen Wechsel entschieden haben“, klagt Nimtz. „Das gehört mittlerweile leider zum Fußball dazu. Unabhängig davon war es uns wichtig, den Kader gezielt neu auszurichten. Neben der sportlichen Qualität haben wir bei der Zusammenstellung der Mannschaft auch großen Wert darauf gelegt, Spieler zu verpflichten, die menschlich gut zum Verein passen. Die ersten Wochen seit dem Start in die Vorbereitung am 21. Juni bestätigen den positiven Eindruck, dass sich die Gruppe schnell gefunden hat. Nach dem erneuten Kaderumbruch ist es völlig normal, dass noch nicht alle Abläufe perfekt funktionieren. Trotzdem ziehen die Jungs sehr gut mit, haben große Freude am Training – und die Neuen haben sich bereits integriert.“
Der Kontakt zum neuen „Co“ Michael Taesler kam bereits in der vergangenen Runde zustande. Bei einem Ligaspiel haben wir uns persönlich getroffen“, verrät Nimtz. „Eine Woche später saßen wir gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Maciek Debinski zusammen. Dabei wurde schnell deutlich, dass wir die gleichen Vorstellungen und Ideen vom Fußball haben. Maciek und Michael ergänzen sich sehr gut.“
Die Stimmung im Team habe sich „im Gegensatz zur Vorsaison positiv entwickelt, das bekomme immer wieder bestätigt“, sagt Nimtz. „Neben dem Platz wächst die Mannschaft ebenfalls zusammen. Als erste gemeinsame Teamaktivität waren wir Padel spielen.“ In den ersten beide Testpartien gab es ein 1:4 gegen den Kreisoberligisten SV Frauenstein und ein 2:1 gegen die TSG Planig aus der B-Klasse.