Hassia Bingen plant mit 13 Neuzugängen

„Etwas ärgerlich war, dass vier Spieler dem Verein bereits fest zugesagt hatten, sich aber kurzfristig doch für einen Wechsel entschieden haben“, klagt Nimtz. „Das gehört mittlerweile leider zum Fußball dazu. Unabhängig davon war es uns wichtig, den Kader gezielt neu auszurichten. Neben der sportlichen Qualität haben wir bei der Zusammenstellung der Mannschaft auch großen Wert darauf gelegt, Spieler zu verpflichten, die menschlich gut zum Verein passen. Die ersten Wochen seit dem Start in die Vorbereitung am 21. Juni bestätigen den positiven Eindruck, dass sich die Gruppe schnell gefunden hat. Nach dem erneuten Kaderumbruch ist es völlig normal, dass noch nicht alle Abläufe perfekt funktionieren. Trotzdem ziehen die Jungs sehr gut mit, haben große Freude am Training – und die Neuen haben sich bereits integriert.“