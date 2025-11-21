Hassia Bingen muss Fehler minimieren

Bingen. Im Duell den beiden formschwächsten Teams der Bezirksliga Rheinhessen will Hassia Bingen am Sonntag (13 Uhr) bei Bretzenheim 46 II punkten, um die Ausgangslage im Kampf gegen den Abstieg nicht noch weiter zu verschlechtern. Die TSG hat aus den vergangenen fünf Partien null Punkte geschnappt.

„Aktuell strotzen wir ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen – wir müssen uns auf unsere Fähigkeiten und Stärken konzentrieren“, predigt Hassia-Trainer Christian Henel-El Khoury. „Priorität ist es, die Wende zu schaffen, alles auf den Platz zu bringen und zu punkten. Individuelle Fehler müssen wir dafür minimieren."