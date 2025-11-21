 2025-11-18T09:22:12.436Z

Hassia Bingen-Trainer Christian Henel-El Khoury gibt seinem Spieler Bilal Elhammouti letzte Instruktionen vor der Einwechslung gegen den FC Fortuna Mombach.
Hassia Bingen-Trainer Christian Henel-El Khoury gibt seinem Spieler Bilal Elhammouti letzte Instruktionen vor der Einwechslung gegen den FC Fortuna Mombach. – Foto: Timo Schlitz

Hassia Bingen muss Fehler minimieren

Der Vorletzte spielt nach zuletzt mehreren Negativerlebnissen am Stück beim formschwächsten Kontrahenten des Wettbewerbs

Bingen. Im Duell den beiden formschwächsten Teams der Bezirksliga Rheinhessen will Hassia Bingen am Sonntag (13 Uhr) bei Bretzenheim 46 II punkten, um die Ausgangslage im Kampf gegen den Abstieg nicht noch weiter zu verschlechtern. Die TSG hat aus den vergangenen fünf Partien null Punkte geschnappt.

„Aktuell strotzen wir ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen – wir müssen uns auf unsere Fähigkeiten und Stärken konzentrieren“, predigt Hassia-Trainer Christian Henel-El Khoury. „Priorität ist es, die Wende zu schaffen, alles auf den Platz zu bringen und zu punkten. Individuelle Fehler müssen wir dafür minimieren."

So., 23.11.2025, 13:00 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
13:00

Aufrufe: 021.11.2025, 16:00 Uhr
Michael HeinzeAutor