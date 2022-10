Die Personallage bei Hassia Bingen spitzt sich zu. Am kommenden Wochenende geht es gegen die FC Bienwald Kandel. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Hassia Bingen: Mit dem letzten Aufgebot in die Pfalz Verbandsligist bekommt es mit formstarken FC Bienwald Kandel zu tun +++ Yusuf Ürel für vier Spiele gesperrt

BINGEN. Für Hassia Bingen beginnen in der Verbandsliga die Wochen der Wahrheit. Am Samstag (15 Uhr) muss die Mannschaft von Thomas und Christian Klöckner beim Tabellensechsten, dem FC Bienwald Kandel, antreten. Es folgen am kommenden Dienstag (17 Uhr) die Partie am Hessenhaus gegen Mitabsteiger FC Speyer und am 5. November der Auftritt bei Klassenprimus SC Idar-Oberstein.

Schweres Auswärtsspiel in der Pfalz Die Formkurve beim FC Bienwald Kandel zeigte in den zurückliegenden Wochen konstant nach oben. Auf Niederlagen in Gau-Odernheim und Hohenecken folgten drei Unentschieden, darunter ein 2:2 nach zweimaligem Rückstand in Idar und ein 2:2 gegen die TuS Marienborn, gegen den in der Schlussviertelstunde ein 0:2 aufgeholt wurde. Gegen den ASV Fußgönheim, wo die Hassia 1:3 verloren hatte, kam die Truppe aus der Südpfalz zu einem 2:0-Sieg. „Die waren die letzten Wochen im Aufwind, sind extrem stabil und werden alles daran setzen, die Lücke in der Tabelle auf Platz zwei zu verkleinern“, schwant es Thomas Klöckner.

Morgen, 15:00 Uhr FC Bienwald Kandel FC Bienwald BFV Hassia Bingen Bingen 15:00 PUSH

Was definitiv nicht passieren darf, ist ein solcher Start wie gegen Gau-Odernheim, als es nach fünf Minuten bereits 0:2 stand. „Wenn du mit einem solchen Handicap an den Start gehst, ist es auch für den Kopf extrem schwierig“, so der Coach. Entsprechend verlangt er von jedem Einzelnen, „mutig und gallig“ aufzutreten, die richtige Körpersprache an den Tag zu legen. Zwar fehle mit einem noch nicht hundertprozentig fitten Gianni Auletta und einem Ilker Yüksel, der sich mit Knieproblemen herumplagt, an Geschwindigkeit im vorderen Drittel. Dennoch habe die Partie gegen Gau-Odernheim gezeigt, dass sich die Hassia Chancen herausspielen kann, wenn die Einstellung stimmt. Aktuell scheint gegen formstarke Pfälzer jedoch nicht viel für die Hassia zu sprechen, die eine „Jetzt-erst-recht-Mentalität“ an den Tag legen muss.