Hassia Bingen mit 3:6 gegen den Meister Binger kassieren vier Gegentore in sechs Minuten von Michael Heinze · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Strümpfe hoch und durch: Die Hassia-Fußballer gehen durch schwierige Zeiten. – Foto: Timo Schlitz

Mainz. Nach der 3:6 (0:4)-Pleite in der Nachholpartie bei Meister SKC Barbaros warten die Bezirksliga-Fußballer von Hassia Bingen seit über einem halben Jahr auf einen Sieg. Der Abstieg ist zu 99,9 Prozent fix.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Di., 28.04.2026, 19:00 Uhr SKC Barbaros Mainz Barbaros MZ BFV Hassia Bingen Bingen 6 3 Abpfiff „Drei krasse individuelle Fehler in Überzahl haben uns binnen sechs Minuten mit 0:4 in Rückstand gebracht“, klagte Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Danach hat Barbaros clever verwaltet und am Ende aufgrund der wenigeren Fehler absolut verdient gewonnen.“ Auf die Frage, ob seine Jungs keinerlei Mittel gegen den vierfachen SKC-Torschützen Haris Beslic gehabt hätten, antwortete Spira: „Nicht umsonst hatte er schon vor dem Spiel 28 Tore stehen – trotzdem haben wir es ihm zu leicht gemacht.“