 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielvorbericht

Hassia Bingen: Letzte Ausfahrt Mommenheim

Für die Mannschaft vom Hessenhaus muss am Sonntag ein Sieg her

von Michael Heinze · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Hassia Bingens Ivan Curic greift in dieser Szene nach Marienborns Pero Filtzinger - und sein Team am Wochenende nach dem letzten Strohhalm?
Hassia Bingens Ivan Curic greift in dieser Szene nach Marienborns Pero Filtzinger - und sein Team am Wochenende nach dem letzten Strohhalm? – Foto: Timo Schlitz

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Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss der chronisch erfolglose Tabellenvorletzte Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) in Mommenheim ran. Die letzte Chance, mit einem Dreier doch noch die Wende einzuleiten?

„Das Spiel ist für uns so etwas wie der letzte Strohhalm“, nickt Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira. „Wenn wir dort keinen Dreier holen, wird es bei zwölf Punkten Rückstand extrem schwierig. Aber genau darin liegt auch unsere Hoffnung – dass wir mit einem Sieg nochmal ein Zeichen setzen, Selbstvertrauen tanken – und vielleicht doch noch die Wende schaffen.“

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
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BFV Hassia Bingen
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15:00