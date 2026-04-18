Hassia Bingen: Letzte Ausfahrt Mommenheim Für die Mannschaft vom Hessenhaus muss am Sonntag ein Sieg her von Michael Heinze · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Hassia Bingens Ivan Curic greift in dieser Szene nach Marienborns Pero Filtzinger - und sein Team am Wochenende nach dem letzten Strohhalm? – Foto: Timo Schlitz

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss der chronisch erfolglose Tabellenvorletzte Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) in Mommenheim ran. Die letzte Chance, mit einem Dreier doch noch die Wende einzuleiten?