Hassia Bingen kämpft ums sportliche Überleben

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen kämpft Hassia Bingen als Vorletzter ums Überleben. Vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) bei Fontana Finthen sagt Co-Trainer Nicolai Spira: „Der Druck ist natürlich da, das brauchen wir nicht schönzureden. Nach den letzten bitteren Niederlagen wissen wir alle, dass wir etwas gutzumachen haben – vor allem uns selbst gegenüber. Gleichzeitig bringt es nichts, jetzt in Panik zu verfallen. Wir müssen ruhig bleiben, unsere gute Trainingsleistung endlich mal auf den Platz bringen und als Einheit auftreten.“