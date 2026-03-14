 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielvorbericht

Hassia Bingen kämpft ums sportliche Überleben

Am Sonntag ist das Team vom Hessenhaus in Finthen gefordert

von Michael Heinze · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Auch Hassia Bingens vielversprechender Winterneuzugang Eray Öztürk (am Ball) konnte nichts an der 0:4-Schlappe vergangene Woche gegen den TSV Gau-Odernheim II (links: Lennart Bickel) ändern.
Auch Hassia Bingens vielversprechender Winterneuzugang Eray Öztürk (am Ball) konnte nichts an der 0:4-Schlappe vergangene Woche gegen den TSV Gau-Odernheim II (links: Lennart Bickel) ändern. – Foto: Timo Schlitz

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
Fon. Finthen
Bingen
Nicolai Spira
Nicolai Spira

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen kämpft Hassia Bingen als Vorletzter ums Überleben. Vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) bei Fontana Finthen sagt Co-Trainer Nicolai Spira: „Der Druck ist natürlich da, das brauchen wir nicht schönzureden. Nach den letzten bitteren Niederlagen wissen wir alle, dass wir etwas gutzumachen haben – vor allem uns selbst gegenüber. Gleichzeitig bringt es nichts, jetzt in Panik zu verfallen. Wir müssen ruhig bleiben, unsere gute Trainingsleistung endlich mal auf den Platz bringen und als Einheit auftreten.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
15:00

Spira weiß: „Finthen wird sicher eine schwierige Aufgabe, aber wir fahren nicht dorthin, um nur mitzuspielen. Wenn wir die Intensität, die Disziplin und den Zusammenhalt zeigen, den wir im Training sehen, ist ein Sieg absolut realistisch.“