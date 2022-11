Bingens Dennis Esmaieli kehrt ins Hassia-Team zurück und würde gegen Fußgönheim gerne wieder mal ein Tor bejubeln. – Foto: Schlitz (Archiv)

Hassia Bingen: Größere Entschlossenheit gefragt Verbandsligist Hassia Bingen empfängt Fußgönheim zum Kellerduell

BINGEN. Im dritten Heimspiel nacheinander und zugleich im letzten des Fußballjahres 2022 erwartet Verbandsligist Hassia Bingen am Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr) den ASV Fußgönheim. Dabei geht es für beide Vereine im Kampf um den Klassenverbleib in der Verbandsliga um sehr vieles. Der Blick in die Statistik warnt die Binger: Selbst im Aufstiegsjahr 2017/18 gab es gegen den ASV zwei Pleiten, in Fußgönheim ein 1:3, am Hessenhaus ein 1:2. Erste Parallele: Im September 2022 unterlagen die Binger 1:3. Ein Omen?

Trainerwechsel beim Gegner Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie notwendig beide einen Dreier brauchen alles. Mindestens fünf Mannschaften steigen im kommenden Mai ab, die Hassia ist derzeit Fünftletzter (18 Punkte), noch zwei Plätze schlechter (13) rangiert der ASV, der in dieser Woche erneut den Trainer gewechselt hat. Sportlehrer Andy Persohn hat das Amt von Philipp Stiller übernommen. Hassia-Coach Thomas Klöckner weiß um die kritische Situation der Pfälzer, für die es fast schon um den letzten Strohhalm geht, und erwartet einen „aggressiven und kampfstarken Gegner, der alles in die Waagschale wirft und uns alle abverlangt.“ Standards müssen besser verteidigt werden So unbefriedigend das Ergebnis der Hassia (2:2) am vergangenen Sonntag gegen den FK Pirmasens II war, als in letzter Sekunde zwei Punkte liegen geblieben waren, so positiv war über lange Strecken der Auftritt. „Gegen den rollenden Ball haben wir es defensiv wirklich gut gemacht, gegen den ruhenden aber wahnsinnig schlecht“, hat Thomas Klöckner zusammen mit Bruder Christian analysiert. Die Folge waren die beiden Gegentore – jeweils nach Ecken. Hier ist größere Entschlossenheit gefragt. „Wir dürfen nicht so viele Freistöße und Eckbälle zulassen wie zuletzt. Das ist so wichtig wie das Verteidigen danach“, sagt Thomas Klöckner.

So., 27.11.2022, 14:30 Uhr BFV Hassia Bingen Bingen ASV Fußgönheim Fußgönheim 14:30 PUSH