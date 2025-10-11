Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Nur über die Einstellung und Bereitschaft, alles reinzuhauen, sind die nächsten Auswärtspunkte für die Hassia-Kicker auf schwerem Geläuf zu erreichen. – Foto: Timo Schlitz
Hassia Bingen gastiert auf »besonderem Platz«
Das Team vom Hessenhaus sammelte etwas überraschend vier Punkte in den vergangenen zwei Auswärtspartien
Flomborn/Bingen. Hassia Bingen muss am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Gundersheim ran. „Drei Punkte sind auf diesem besonderen Platz in Flomborn nur über die Einstellung und Bereitschaft, alles reinzuhauen, möglich“, weiß Hassia-Coach Steffen Reischmann, der das erste Saisondrittel als „durchwachsen“ bezeichnet, was aber „durchaus zu erwarten gewesen“ sei.
„Die Mannschaft ist komplett neu, blutjung und muss sich erst noch finden – sowas benötigt nun mal Zeit. Drei Punkte mehr hätten es aber definitiv sein können.“ Prinzipiell, so Reischmann, sei er „mit der Entwicklung im Vergleich zu Tag eins zufrieden“ und sich „sicher, dass wir eine ordentliche Runde spielen“.