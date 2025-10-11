Nur über die Einstellung und Bereitschaft, alles reinzuhauen, sind die nächsten Auswärtspunkte für die Hassia-Kicker auf schwerem Geläuf zu erreichen. – Foto: Timo Schlitz

Hassia Bingen gastiert auf »besonderem Platz« Das Team vom Hessenhaus sammelte etwas überraschend vier Punkte in den vergangenen zwei Auswärtspartien Verlinkte Inhalte BZL Rheinhessen Gundersheim Bingen Steffen Reischmann

Flomborn/Bingen. Hassia Bingen muss am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Gundersheim ran. „Drei Punkte sind auf diesem besonderen Platz in Flomborn nur über die Einstellung und Bereitschaft, alles reinzuhauen, möglich“, weiß Hassia-Coach Steffen Reischmann, der das erste Saisondrittel als „durchwachsen“ bezeichnet, was aber „durchaus zu erwarten gewesen“ sei.

Morgen, 15:30 Uhr VfL Gundersheim Gundersheim BFV Hassia Bingen Bingen 15:30