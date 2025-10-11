 2025-10-10T17:03:43.034Z

Nur über die Einstellung und Bereitschaft, alles reinzuhauen, sind die nächsten Auswärtspunkte für die Hassia-Kicker auf schwerem Geläuf zu erreichen.
– Foto: Timo Schlitz

Hassia Bingen gastiert auf »besonderem Platz«

Das Team vom Hessenhaus sammelte etwas überraschend vier Punkte in den vergangenen zwei Auswärtspartien

Flomborn/Bingen. Hassia Bingen muss am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Gundersheim ran. „Drei Punkte sind auf diesem besonderen Platz in Flomborn nur über die Einstellung und Bereitschaft, alles reinzuhauen, möglich“, weiß Hassia-Coach Steffen Reischmann, der das erste Saisondrittel als „durchwachsen“ bezeichnet, was aber „durchaus zu erwarten gewesen“ sei.

„Die Mannschaft ist komplett neu, blutjung und muss sich erst noch finden – sowas benötigt nun mal Zeit. Drei Punkte mehr hätten es aber definitiv sein können.“ Prinzipiell, so Reischmann, sei er „mit der Entwicklung im Vergleich zu Tag eins zufrieden“ und sich „sicher, dass wir eine ordentliche Runde spielen“.

