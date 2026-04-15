 2026-04-15T12:16:22.084Z

Transfers

Hassia Bingen findet neuen Trainer

Maciek Debinski, derzeit an der Seitenlinie des Bezirksligisten VfL Fontana Finthen, wird der neue Coach am Hessenhaus ab Sommer

von Michael Heinze · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Maciek Debinski legt Wert auf Taktik und Disziplin. Der Gonsenheimer coacht ab Sommer die Binger Hassia. Foto: Kristina Schäfer/hbz - Archiv
Maciek Debinski legt Wert auf Taktik und Disziplin. Der Gonsenheimer coacht ab Sommer die Binger Hassia. Foto: Kristina Schäfer/hbz - Archiv

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Bingen. Nur wenige Tage nach dem angekündigten Abschied von Coach Christain Henel-El Khoury und „Co“ Nicolai Spira hat der stark abstiegsgefährdete Bezirksligist Hassia Bingen die Nachfolge geregelt. Neuer Hassia-Coach wird zur neuen Runde der Gonsenheimer Maciek Debinski, dessen Weggang vom Ligarivalen Fontana Finthen im Sommer länger bekannt ist.

Warum genau Debinski die Trainerrolle bei den Bingern einnehmen wird und wie die Zielsetzungen des Vereins mit seinem künftigen Übungsleiter aussehen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.