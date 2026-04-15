Hassia Bingen findet neuen Trainer

Bingen. Nur wenige Tage nach dem angekündigten Abschied von Coach Christain Henel-El Khoury und „Co“ Nicolai Spira hat der stark abstiegsgefährdete Bezirksligist Hassia Bingen die Nachfolge geregelt. Neuer Hassia-Coach wird zur neuen Runde der Gonsenheimer Maciek Debinski, dessen Weggang vom Ligarivalen Fontana Finthen im Sommer länger bekannt ist.
Warum genau Debinski die Trainerrolle bei den Bingern einnehmen wird und wie die Zielsetzungen des Vereins mit seinem künftigen Übungsleiter aussehen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.