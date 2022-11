Hassia Bingen: Es fehlt Durchschlagskraft Verbandsligist aus Bingen findet beim 0:2 gegen Marienborn offensiv kaum statt

Kein besonders ansehnliches Spiel

Rund 130 Zuschauer sahen eine erste Halbzeit, die mit „ereignislos“ noch schön umschrieben war. Beide Teams verlegten sich darauf, defensiv sicher zu stehen. Offensivbemühungen? Gab es kaum. Stattdessen viele lange Bälle auf beiden Seiten, die keine Abnehmer fanden. Anders gesagt: Es war eine stark von der Taktik geprägte Begegnung, in der beide Teams auf einer schwer zu bespielenden Wiese bei tief stehender Sonne vor allem durch Ungenauigkeiten glänzten.

Nach der Pause änderte sich nur eines: Die Gäste waren offensiver und zielstrebiger. „Wir haben gegen eine abgezockte Mannschaft verloren“, bilanzierte Hassia-Trainer Thomas Klöckner. Die Marienborner hätten keine bessere Spielanlage gehabt, ihre wenigen Gelegenheiten aber ausgespielt und genutzt. Auch deshalb, weil die Hassia zweimal defensiv nicht gut stand und die letzte Konsequenz vermissen ließ. Moritz Freisler (55.) und Lucas Moser (61.) profitierten von Abwehrschnitzern, die für den Spielausgang fatal waren.

Die Binger erarbeiteten sich erst in der 76. Minute ihren ersten Eckball, kamen in der Folge über Christoph Bittner und Dennis Esmaieli zum ersten Torschuss, der aber noch geblockt wurde. Eine Minute später setzte sich Ilker Yüksel im Mittelfeld gegen drei TuS-Spieler durch, der Abschluss von Esmaieli war aber zu schwach. Und weil aller schlechten Dinge eben manchmal auch drei sind, verpasste Esmaieli per Kopf nach Flanke von Lukas Engel (88.) das Ziel knapp.

„Unser Trainer hat uns vor dem Spiel gesagt, dass es in der zweiten Halbzeit entschieden wird“, sagte der frühere Hassia-Kapitän Toni Serratore als aktueller Abräumer und Antreiber im TuS-Mittelfeld und fügte hinzu: „Wir haben verdient gewonnen, wieder zu null gespielt.“ Und die Binger? „Ich hoffe, dass sie in der Liga bleiben“, so der 29-Jährige, „das Zeug dazu haben sie in jedem Fall.“