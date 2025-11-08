Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Das muss wieder besser laufen: Beim 0:5 im letzten Heimspiel gegen den TuS Wörrstadt kamen Theodor Schwettmann (in rot) und Hassia Bingen heftig aus dem Tritt. – Foto: Timo Schlitz - Archiv
Hassia Bingen erwartet den Vorjahres-Vierten
Mit dem FSV Nieder-Olm duellierten sich die Binger in dieser Saison bereits im Verbandspokal (6:5 n.E.) erfolgreich
Bingen. Rheinhessen-Bezirksligist Hassia Bingen empfängt Sonntag (14.30 Uhr) den FSV Nieder-Olm. „Gegen Wörrstadt und Guntersblum hat unsere Einstellung einfach nicht gepasst“, urteilt Hassia-Coach Christian Henel-El-Khoury.
„Die Jungs beschäftigen sich mehr mit Unsinn als der Materie und der Vorbereitung auf das Spiel. Kleinste Fehler werfen uns komplett aus der Bahn, bringen maximale Unruhe ins Team. Da müssen wir ansetzen und Sicherheit gewinnen.“ Henel weiß: „Wenn wir abrufen, was wir können, sind wir unangenehm zu bespielen.“ Es sei „Pflicht, das über 90 Minuten auf den Platz zu bringen“. Bei einem Erfolg würde die Hassia bis auf zwei Punkte an den Kontrahenten vom Neuborn ran rücken.