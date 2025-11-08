Hassia Bingen erwartet den Vorjahres-Vierten

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Die Jungs beschäftigen sich mehr mit Unsinn als der Materie und der Vorbereitung auf das Spiel. Kleinste Fehler werfen uns komplett aus der Bahn, bringen maximale Unruhe ins Team. Da müssen wir ansetzen und Sicherheit gewinnen.“ Henel weiß: „Wenn wir abrufen, was wir können, sind wir unangenehm zu bespielen.“ Es sei „Pflicht, das über 90 Minuten auf den Platz zu bringen“. Bei einem Erfolg würde die Hassia bis auf zwei Punkte an den Kontrahenten vom Neuborn ran rücken.