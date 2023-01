Hassia Bingen: Ein Anfang ist gemacht Der runderneuerte Oberliga-Absteiger befindet sich auf einem guten Weg in Richtung Verbandsliga-Verbleib

BINGEN. Am 6. August begann für Hassia Bingen in der Verbandsliga mit dem Heimspiel gegen Hohenecken eine neue Zeitrechnung. Lange war unklar, ob der Ball nach dem Oberliga-Aus weiterrollen würde. Dann übernahmen mit Fabian Liesenfeld, Andreas Rudolf, Jörg Cevirmeci und Christopher Lind ehemalige Aktive das Ruder zusammen mit dem neuen Trainerduo Thomas und Christian Klöckner. Nach 19 Spielen bis zur Winterpause steht fest: Die neu zusammengestellte, sehr junge Mannschaft ist auf dem besten Weg, sich zu stabilisieren.

Der Auftakt geriet durchwachsen. Gab es zum Start beim 1:2 gegen Hohenecken gute Ansätze, folgte umgehend ein 0:6 beim SV Steinwenden. Das 1:0 gegen den FC Basara gab Selbstvertrauen, das sich in einem 5:4-Sieg bei Jahn Zeiskam widerspiegelte. Mitte September, nach befriedigender Bilanz und zehn Punkten aus sieben Spielen, inklusive eines 1:0-Sieges auf eigenem Geläuf gegen Wintermeister Baumholder, kamen die Rückschläge mit fünf Klatschen in sechs Partien gegen Teams, die der Hassia mit Ausnahme des TSV Gau-Odernheim normal nicht das Wasser reichen können. Hinzu kam das Pokal-Aus bei der Kreuznacher Eintracht.

Baustellen zeigten sich zuhauf, sowohl im Spiel gegen den Ball und der Abwehrarbeit, im Zweikampfverhalten und in unerklärlichen Patzern, als auch im schnellen Umschalten nach vorne und in der fehlenden Zielstrebigkeit. Abschlüsse waren Mangelware, zu viele Spieler blieben hinter ihren Möglichkeiten zurück.

Die Konsolidierung begann nach intensiver Trainingsarbeit bei Meisterschaftsfavorit SC Idar, auch wenn das am 0:4 nicht abzulesen war. Eine Stunde lang hielten die Binger gut mit, waren defensiv konsequent, ehe sie sich mit individuellen Fehlern selbst schlugen. In den folgenden drei Begegnungen klappte es dann in der Offensive immer besser. Beim 2:2 gegen den FK Pirmasens II war der Dreier fast eingetütet, als in der Schlussminute der Ausgleich fiel. Beim 3:2 gegen Fußgönheim brachten sich die Binger nach 3:0-Führung und weiteren Chancen in die Bredouille. Zum Abschluss gab es als Höhepunkt den zweiten Auswärtssieg in Hohenecken (5:0). Es war die erste Partie, in der die Leistung defensiv wie offensiv komplett stimmte.

Die Winterpause als unpassende Unterbrechung

Aufgrund der Entwicklung kam die Winterpause für die Hassia zur Unzeit. Im Vergleich zu den Hinrunden-Ergebnissen hat die Truppe gegen die gleichen Gegner in den drei Partien der Rückrunde sechs Zähler mehr geholt, damit Anschluss ans sichere Mittelfeld gefunden. Fünf Mannschaften müssen absteigen, am Ende zählt das Erreichen von Rang zwölf als Minimum. Dass es in dieser Saison allein darauf ankommen würde, hatten alle Verantwortlichen von Beginn an betont. Christian und Thomas Klöckner haben im ersten Halbjahr ganze Arbeit geleistet, eine konkurrenzfähige Mannschaft geformt, in den Ansprachen den richtigen Ton getroffen. Selbstvertrauen und Überzeugung, die Herkulesaufgabe „Hassia-Zukunft“ bewerkstelligen zu können, ist nach diesem Halbjahr zurecht groß.