Hassia Bingen: Die Füße werden schwerer

Bingen. Zwei Spieltage vor Saisonschluss in der Landesliga Ost sind die Chancen von Hassia Bingen auf den Klassenverbleib auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Selbst gegen die reichlich mittelmäßige Oberliga-Reserve des VfR Wormatia Worms, für die es um nichts mehr geht, hatte die Elf vom Hessenhaus am Ende keine Chance und unterlag vor 50 enttäuschten Zuschauern klar und deutlich mit 0:3 (0:0).

Ein Doppelschlag der Wormser Mitte der zweiten Hälfte versetzte den Bingern den Garaus. Torschütze war jeweils Basiru Joof (66., 70.). Alexander Likaris sorgte mit seinem Treffer in der 86. Minute für die endgültige Entscheidung. Zuvor hatte die Wormatia in 13 Auswärtspartien ganze neun Treffer erzielt gehabt.

„Daniel Martin hatte die Führung auf den Fuß“, sagte Joerg. Doch Daniel Martin machte das Ding eben nicht. Wie die Hassia überhaupt die Dinger eben meistens nicht macht. Mit nur 26 Treffern in 28 Begegnungen stellt der frühere Oberligist, der sich Ende der 80er Jahre auf Augenhöhe mit Teams wie dem FSV Mainz 05, Eintracht Trier oder der ersten Mannschaft Wormatia bewegte und nun ganz dicht vor dem historischen Absturz in die Achtklassigkeit steht, die mit Abstand harmloseste Offensivabteilung der gesamten Landesliga.

Statt in Führung zu gehen, geriet die Hassia also kurze Zeit später wieder mal in Rückstand. Wobei das 0:1 in den Augen von Patrick Joerg „aus abseitsverdächtiger Position“ fiel. „Anschließend haben wir es nicht mehr geschafft ranzukommen“, resümierte der 45-Jährige. „Aktuell wird es von Spiel zu Spiel schwerer, da das Mentale nicht mehr so mitspielt. Trotzdem machen die Jungs das gut und werfen alles rein.“

Hassia: Setz; Hadamitzky, Mayer Marte, Alhamad, Jalkama (75. Schwettmann), Noory (84. Moussa), Martin, Skriabin, Langer, Mukamba (81. Franja), Yurdukal.