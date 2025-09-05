Hassia Bingen-Coach Reischmann verspürt keinen Druck

Bingen. In der Bezirksliga muss Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) gegen Fontana Finthen ran. Inwiefern steht die Hassia nach der Niederlage vom Sonntag unter Druck? Und welche Reaktion erwartet Steffen Reischmann von seinen Jungs?

„Ich würde nach dem fünften Spieltag noch nicht von ,unter Druck stehen’ sprechen“, sagt der Hassia-Coach. „Es wird für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel. Reaktion würde ja bedeuten, wir hätten grundlegend was falsch gemacht – aber wir haben in Gau-Odernheim kein katastrophales Spiel gezeigt.“ Auch gegen Finthen gelte das Motto: „Alles raushauen, was geht.“