Steffen Reischmann grübelt während der Partie beim TSV Gau-Odernheim über den taktischen Feinschliff.
Steffen Reischmann grübelt während der Partie beim TSV Gau-Odernheim über den taktischen Feinschliff. – Foto: Timo Schlitz

Hassia Bingen-Coach Reischmann verspürt keinen Druck

Reischmann-Elf vor drittem Ligaspiel zu Hause am Hessenhaus +++ Kommender Gegner nach Fehlstart in der Vorwoche neunmal erfolgreich

Bingen. In der Bezirksliga muss Hassia Bingen am Sonntag (15 Uhr) gegen Fontana Finthen ran. Inwiefern steht die Hassia nach der Niederlage vom Sonntag unter Druck? Und welche Reaktion erwartet Steffen Reischmann von seinen Jungs?

„Ich würde nach dem fünften Spieltag noch nicht von ,unter Druck stehen’ sprechen“, sagt der Hassia-Coach. „Es wird für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel. Reaktion würde ja bedeuten, wir hätten grundlegend was falsch gemacht – aber wir haben in Gau-Odernheim kein katastrophales Spiel gezeigt.“ Auch gegen Finthen gelte das Motto: „Alles raushauen, was geht.“

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:00

