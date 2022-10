Hassia Bingen will bei Schlusslicht Hermersberg wieder jubeln. – Foto: Timo Schlitz

Hassia Bingen: Charaktertest beim Schlusslicht Hassia Bingen gastiert am Sonntag beim SV Hermersberg, der sich im Aufwind befindet

BINGEN . Das wird alles andere als eine Kaffeefahrt. Hassia Bingen muss am Sonntag (Anpfiff 15.15 Uhr) beim SV Hermersberg antreten. Der Aufsteiger ist zwar Tabellenletzter der Verbandsliga, befindet sich aber im absoluten Hoch. Am vergangenen Wochenende gelang ein in der zweiten Hälfte souverän herausgeschossener 5:1-Sieg. Die Pfälzer stehen zudem im Viertelfinale des Verbandspokals, haben am Mittwoch den gestandenen Oberligisten TuS Mechtersheim mit 2:1 aus dem Wettbewerb geschossen.

Für die Binger stellt sich nach dem glanzlosen 3:0 gegen den TuS Steinbach am Hessenhaus die Charakterfrage. Hundertprozentiger Einsatz und 90-minütige Konzentration sind gefordert. Besonderes Augenmerk gilt den beiden Offensivkräften Patrick Freyer und Florian Weber, die nicht nur für den Sieg gegen Mechtersheim verantwortlich zeichneten, sondern dafür sorgten, dass Hermersberg bislang vier Treffer mehr erzielt hat als die auf Rang zehn platzierte Hassia. Nicht nur wegen der beiden ist der SV Hermersberg für Hassia-Trainer Thomas Klöckner ein anderes Kaliber als Steinbach.

So., 16.10.2022, 15:15 Uhr SV Hermersberg Hermersberg BFV Hassia Bingen Bingen 15:15 PUSH

Der 38-jährige Coach verspricht sich ein „heißes Duell“ zwischen zwei Mannschaften, die beide nichts zu verschenken haben und jeden Zähler im Kampf um den Klassenerhalt brauchen. „Wir fahren mit großem Respekt hin, werden aber alles daransetzen, dass Hermersberg nicht die perfekte Woche mit zwei Siegen in der Meisterschaft und dem Weiterkommen im Pokal erlebt“, sagt er und weist darauf hin, „dass wir beileibe nicht in der Situation sind, den Gegnern etwas schenken zu können.“ Dazu habe die Hassia in den vergangenen Wochen zu viele Punkte liegen lassen. Patrick Schön fehlt