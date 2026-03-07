Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Hassia Bingen braucht zwingend Punkte im Abstiegskampf
Sonntag gegen Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II
von Michael Heinze · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Hassia Bingen (hier in rot Arsenij Matsievski gegen den TSV Zornheim) ist am Sonntag unter Zugzwang. – Foto: Timo Schlitz - Archiv
Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss Bingen am Sonntag (15) gegen den TSV Gau-Odernheim II ran. „Die Luft wird dünner“, sagt Co-Trainer Nicolai Spira. „Natürlich müssen wir irgendwann anfangen, zu punkten."
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Spira weiter: „Optimismus haben wir nach wie vor, weil wir jedes Spiel gewinnen wollen und weil wir wissen, dass die Mannschaft es kann. Ich bin überzeugt, dass wir diesmal den Dreier holen können, wenn wir von der ersten Minute an mit der richtigen Einstellung auftreten.“ Wichtig sei vor allem „mehr Klarheit in den Aktionen, mehr Kommunikation auf dem Platz – und vor allem: die Enttäuschung in positive Energie umwandeln.“