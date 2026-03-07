Hassia Bingen braucht zwingend Punkte im Abstiegskampf

Hassia Bingen (hier in rot Arsenij Matsievski gegen den TSV Zornheim) ist am Sonntag unter Zugzwang. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss Bingen am Sonntag (15) gegen den TSV Gau-Odernheim II ran. „Die Luft wird dünner“, sagt Co-Trainer Nicolai Spira. „Natürlich müssen wir irgendwann anfangen, zu punkten."

Spira weiter: „Optimismus haben wir nach wie vor, weil wir jedes Spiel gewinnen wollen und weil wir wissen, dass die Mannschaft es kann. Ich bin überzeugt, dass wir diesmal den Dreier holen können, wenn wir von der ersten Minute an mit der richtigen Einstellung auftreten.“ Wichtig sei vor allem „mehr Klarheit in den Aktionen, mehr Kommunikation auf dem Platz – und vor allem: die Enttäuschung in positive Energie umwandeln.“