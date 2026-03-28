Hassia Bingen: Bloß nicht abschießen lassen

Auch der Dreierpack von Erray Öztürk (hier im roten Trikot im Duell um den Ball mit Gau-Odernsheims David Nadkanski) in der Vorwoche gegen den SV Horchheim brachte der Hassia keine Punkte. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen muss die chronisch sieglose Binger Hassia am Sonntag (15 Uhr) beim Ausnahmeteam SKC Barbaros ran. „Wir fahren sicher nicht dorthin, um uns abschießen zu lassen“, stellt Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira klar.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Barbaros steht nicht ohne Grund oben, hat seit dem vierten Spieltag keine Punkte mehr abgegeben und alles gewonnen – das ist Qualität und Konstanz, die man anerkennen muss. Für uns wird es darum gehen, diszipliniert zu verteidigen, die einfachen Fehler abzustellen und über 90 Minuten konzentriert zu bleiben. Wenn Du gegen so einen Gegner nachlässt, wirst Du sofort bestraft.“ Offensiv müsse man „die wenigen Momente, die wir bekommen, besser ausspielen“.