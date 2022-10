Hassia Bingen: Auf einem steinigen Weg Binger Verbandsligist verliert beim bisherigen Schlusslicht Hermersberg völlig verdient 0:2

Einen Versuch, die Begegnung wegen einiger Corona-Fälle bei der Hassia zu verlegen, wurde von Hermersberg abgeschlagen. „Die haben alles richtig gemacht und eine tolle Leistung gezeigt“, lobte Klöckner und blieb realistisch. Seine Mannschaft war in der kompletten Spielzeit nicht zu einer richtigen Torgelegenheit gekommen. Es fehlten Tempo, Dynamik und Torgefahr. Vom Ergebnis her hätte alles noch schlimmer kommen können. Dass es das nicht tat, lag an Keeper Fabian Haas, der einen Sahnetag im Tor erwischt hatte, zahlreiche Chancen zunichte machte und in der Schlussphase sogar noch einen Elfmeter von Miguel Deho parierte.

Deutliche Leistungssteigerung ist notwendig