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Hassia Bingen auf Abschiedstour in der Bezirksliga
2022 war die Hassia noch Oberligist, ab Sommer ist der Traditionsverein nur noch in der A-Klasse Mainz-Bingen aufzufinden, das steht mittlerweile sicher fest +++ Am Sonntag tritt Bingen in Wörrstadt an
von Michael Heinze · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Die Personalkrise der Binger Hassia ging so weit, dass das Team vom Hessenhaus das Spiel in der Vorwoche gegen den VfR Nierstein ohne Auswechsler, dafür mit der etatmäßigen Nummer 1 auf dem Feld, Nico Setz (hinten links), antreten musste. – Foto: Michael Wolff
Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen darf man gespannt sein, was Ex-Oberligist Hassia Bingen nach dem feststehenden Abstieg auf seiner Abschiedstournee noch auf die Kette bekommt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir wollen die Saison anständig zu Ende bringen und versuchen, uns sauber und erhobenen Hauptes zu verabschieden“, verspricht Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Wörrstadt. „Bei den wenigen Punkten wird das schwer genug."
Auf die Frage, welche Leistungsträger ausfallen werden, kann Spira nur vage antworten. „Ob ich von Leistungsträger bei 17 Punkten reden möchte, sei mal dahingestellt“, sagt der „Co“. „Die letzten Wochen haben uns gelehrt, dass immer spontan Absagen dazukommen können.“