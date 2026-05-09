Hassia Bingen auf Abschiedstour in der Bezirksliga

Die Personalkrise der Binger Hassia ging so weit, dass das Team vom Hessenhaus das Spiel in der Vorwoche gegen den VfR Nierstein ohne Auswechsler, dafür mit der etatmäßigen Nummer 1 auf dem Feld, Nico Setz (hinten links), antreten musste. – Foto: Michael Wolff

Bingen. In der Bezirksliga Rheinhessen darf man gespannt sein, was Ex-Oberligist Hassia Bingen nach dem feststehenden Abstieg auf seiner Abschiedstournee noch auf die Kette bekommt.

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„Wir wollen die Saison anständig zu Ende bringen und versuchen, uns sauber und erhobenen Hauptes zu verabschieden“, verspricht Hassia-Co-Trainer Nicolai Spira vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Wörrstadt. „Bei den wenigen Punkten wird das schwer genug."