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Hassia beendet Saison mit Niederlage
Binger Bezirksligist kassiert eine 0:1-Pleite in Nieder-Olm
von Michael Heinze · Heute, 19:48 Uhr · 0 Leser
Hassia Bingen steigt ab und spielt in der nächsten Saison in der A-Klasse. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)
Nieder-Olm. Mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage beim FSV Nieder-Olm haben die Bezirksliga-Fußballer von Hassia Bingen eine denkwürdig schwache Saison als klarer Absteiger in die A-Klasse Mainz-Bingen beendet. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt am Ende satte 18 Zähler.
Dennoch bekamen die Binger ein kleines Lob ab vom Nieder-Olmer Vorsitzenden Christoph Loré. „Die Hassia hat sich ordentlich verabschiedet in einem an Höhepunkten armen letzten Saisonspiel“, befand Loré. Als jeder der 75 Zuschauer schon mit einem Unentschieden rechnete, stand FSV-Goalgetter Matthias Cygon nach einem Lattenböller von Rico Kreutzer goldrichtig und traf zum entscheidenden 1:0 (86.). Bingens Ersan Bocut stand da schon nicht mehr auf dem Feld. Er hatte in der 75. Minute wegen Beleidigung die Rote Karte gesehen.