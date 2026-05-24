Hassia beendet Saison mit Niederlage

Dennoch bekamen die Binger ein kleines Lob ab vom Nieder-Olmer Vorsitzenden Christoph Loré. „Die Hassia hat sich ordentlich verabschiedet in einem an Höhepunkten armen letzten Saisonspiel“, befand Loré. Als jeder der 75 Zuschauer schon mit einem Unentschieden rechnete, stand FSV-Goalgetter Matthias Cygon nach einem Lattenböller von Rico Kreutzer goldrichtig und traf zum entscheidenden 1:0 (86.). Bingens Ersan Bocut stand da schon nicht mehr auf dem Feld. Er hatte in der 75. Minute wegen Beleidigung die Rote Karte gesehen.