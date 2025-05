Hassia-Abstieg endgültig besiegelt

Jockgrim. Aus und vorbei. Nach der 1:3 (0:1)-Niederlage im Kellerduell vom vorletzten Spieltag der Landesliga Ost bei der TSG Jockgrim ist nun fix, was sich in den vergangenen Monaten immer deutlicher abgezeichnet hatte: Der Traditionsklub Hassia Bingen steigt erstmals in seiner langen Historie in die Niederungen der Bezirksliga Rheinhessen ab.