Hasse & Co. wollen nachlegen: Babelsberg bei Altglienicke gefordert

Es war ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt: Mit dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Eilenburg am vergangenen Spieltag verschaffte sich Babelsberg endlich wieder Luft im Abstiegskampf. Nach vier sieglosen Partien in Folge beendete die Mannschaft von Trainer Johannes Paul Lau ihre Durststrecke und kletterte auf Rang 13 der Tabelle. Besonders wertvoll: Tobias Hasse traf zum 1:0 und unterstrich damit seinen Status als Hoffnungsträger in der Rückrunde. Der Neuzugang hat in drei Einsätzen bereits zwei Tore erzielt und stand dabei jedes Mal in der Startelf. Maurice Covic krönte seine Einwechslung mit dem entscheidenden 2:1-Siegtreffer und gab dem Team zusätzliche Zuversicht für die kommenden Aufgaben.

Die Partie am Sonntag in Fürstenwalde kommt Babelsberg durchaus entgegen. Die Nulldreier haben in dieser Saison eine bemerkenswerte Auswärtsstärke entwickelt und bereits 17 ihrer 23 Punkte in der Fremde gesammelt. Diese Statistik macht Mut für das Duell mit dem Tabellensechsten aus Berlin. Das Hinspiel im eigenen Stadion verlor Babelsberg mit 1:2, nachdem Sydney Mohamed Sylla und Jonas Nietfeld die Gastgeber gleich doppelt in Rückstand gebracht hatten. Luis Müller gelang nur noch der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Diesmal hofft das Team darauf, die Rechnung zu begleichen und die gute Auswärtsbilanz weiter auszubauen.

Warnung vor Nietfeld trotz Altglienickes Krise

Besondere Vorsicht ist bei Jonas Nietfeld geboten, der mit 16 Saisontoren aktuell Topscorer der Regionalliga Nordost ist. Der Stürmer hatte bereits im Hinspiel getroffen und bleibt damit die größte Gefahr im Angriff der Berliner. Allerdings befindet sich Altglienicke selbst in einer schwierigen Phase: Die VSG konnte die letzten vier Spiele nicht gewinnen, darunter eine bittere 0:4-Niederlage beim ZFC Meuselwitz am vergangenen Wochenende. Tim Rieder sah bereits in der 31. Minute die Rote Karte, anschließend war das Spiel schon vor der Pause entschieden. Mit 36 Punkten aus 22 Spielen steht Altglienicke zwar komfortabel auf Rang sechs, doch die aktuelle Formkurve zeigt nach unten.

Positive Tendenz zum Rückrundenstart

Für Babelsberg geht es am Sonntag darum, den Schwung aus dem wichtigen Eilenburg-Sieg mitzunehmen und den positiven Verlauf des Rückrundenstarts zu bestätigen. Mit nur 23 Punkten aus 22 Spielen haben die Nulldreier noch genug Arbeit vor sich, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Die Auswärtsstärke in Kombination mit der Krise des Gegners bietet jedoch eine echte Chance, wichtige Zähler einzufahren. Tobias Hasse könnte erneut zum entscheidenden Faktor werden, während die Defensive besonders auf Jonas Nietfeld achten muss. Ein Auswärtserfolg würde nicht nur die Punkteausbeute verbessern, sondern auch das Selbstvertrauen für die verbleibenden Partien der Saison stärken.