Hassan El Hage initiiert Spiel gegen ein Inklusionsteam

Für Stürmer Hassan El Hage läuft es beim A-Ligisten aktuell nicht rund. Statt oben um den Aufstieg mitzuspielen, dümpelt der Klub im Tabellenmittelfeld. Auch El Hages selbst gestecktes Ziel von 20 Saisontoren ist kaum noch realistisch: Er steht derzeit bei acht Treffern. Das liegt allerdings auch an einer Knieverletzung, die ihn immer wieder plagt. El Hage hat deshalb beschlossen, seine Laufbahn als aktiver Fußballer zum Saisonende zu beenden.
Dann bleibt mehr Zeit für Projekte, die er bereits jetzt anschiebt. Als Influencer ist El Hage unter den Namen „Basha der Zweite“ oder „Bashas Zwilling“ in verschiedenen sozialen Medien unterwegs. Mittlerweile nutzt er seine Reichweite nicht nur, um Imbissbuden und Restaurants zu testen, sondern auch, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. So sammelte er vor Weihnachten Kleiderspenden für obdachlose Bedürftige.
Nun steht das nächste Event an: Am Samstag findet ab 12 Uhr auf der Anlage des SC Rheindahlen ein Spiel gegen ein Inklusionsteam statt.
Das Inklusionsteam „Ziemlich beste Freunde“ trifft auf eine Auswahl aus der ersten und zweiten Mannschaft des SCR. Auch die C-Jugend des Vereins soll ein Spiel bestreiten. Die Erlöse sollen an ein Kinderhospiz oder eine ähnliche Einrichtung gehen.
„Ich habe wahrscheinlich schon immer eine soziale Ader in mir gehabt, die erst vor Kurzem durchgebrochen ist“, sagt El Hage und fügt an: „Ich habe dabei immer die Schwächeren in unserer Gesellschaft im Blick. Ich möchte ihnen wenigstens einmal etwas Gutes tun und zeigen, dass sie gesehen werden. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und ihre Geldbörse öffnen. Alle Einnahmen fließen komplett einem guten Zweck zu.“