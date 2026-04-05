Hassan El Hage initiiert Spiel gegen ein Inklusionsteam

„Ich habe wahrscheinlich schon immer eine soziale Ader in mir gehabt, die erst vor Kurzem durchgebrochen ist“, sagt El Hage und fügt an: „Ich habe dabei immer die Schwächeren in unserer Gesellschaft im Blick. Ich möchte ihnen wenigstens einmal etwas Gutes tun und zeigen, dass sie gesehen werden. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen und ihre Geldbörse öffnen. Alle Einnahmen fließen komplett einem guten Zweck zu.“