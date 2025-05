Haspelmoors Aufstiegs-Hoffnungen werden getrübt

Im Spitzenspiel der A-Klasse haben die Aufstiegs-Chancen des SV Haspelmoor nach der 1:2 Heimniederlage gegen die DJK Schwabhausen einen Dämpfer erhalten.

Kreisklasse

SC Schöngeising – Gautinger SC 3:1 –„Wir wollen am Ende den dritten Platz erreichen“, sagte Schöngeisings Spielertrainer Kristijan Paluca. „Den haben wir jetzt mit dem Sieg über Gauting geschafft und werden versuchen, ihn bis zum Saisonende zu verteidigen.“ Paluca sprach von einem hochverdienten Erfolg. Den Unterschied machte Marcel Berger aus, der mit einem Doppelpack in der 9. und 17. Minute für den SCS die Weichen auf Sieg stellte. Nach einem Foul an ihm verwandelte Valentin Grundei den Elfmeter zum 3:0 Pausenstand. In den zweiten 45 Minuten verwaltete die Paluca-Elf den Vorsprung bis zur 90. Minute erfolgreich. Dann gelang den Gästen der Ehrentreffer durch Julian Feser. Gautings Lukas Aufhauser konnte sich am Ende nicht beherrschen und sah nach einem Nachtreten die Rote Karte.

A-Klasse 1

SV Haspelmoor – DJK Schwabhausen 1:2 – 90 Zuschauer verfolgten das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten aus Haspelmoor und Verfolger Schwabhausen. Bis zur 78 Minute hielt der knappe Vorsprung der Gastgeber, den Peter Kofler vor 90 Zuschauern herausgeschossen hatte, dann gelang den Gästen aus Schwabhausen doch noch die Wende. Christian Thurner erzielte den 1:1 Ausgleich, und in der Nachspielzeit versenkte Stefan Schreiber einen Strafstoß zum 2:1 Sieg. Mit dem Auswärtsdreier verdrängte die DJK zugleich den SVH vom dritten Tabellenplatz.

B-Klasse 2

BVTA Fürstenfeldbruck – SV Puch II 1:1 – Für die Gastgeber ging es in der Begegnung um nichts mehr. Aber zur Halbzeit hätte die Elf von Trainer Muhammet Top dennoch 3:0 führen können, ja müssen. Doch die guten Chancen wurden leichtfertig verschenkt. So nutzte Puchs Mohammed Saeed eine der wenigen Chancen zur 1:0 Führung. Ähnlich verliefen die zweiten 45 Minuten. „Wir hätten heute noch stundenlang weiter spielen können und hätten nichts reingebracht“, meinte BVTA-Coach Top. Zum Glück für ihn unterlief den Puchern ein Eigentor, so dass man sich am Ende 1:1 unentschieden trennte.