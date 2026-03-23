Hashimoto rettet der SG Unterrath noch einen Punkt Landesliga: Die SG Unterrath kam zuhause gegen Bergisch Born nur zu einem 1:1-Unentschieden. Dabei war die Mannschaft von Trainer Daniel Beine schon früh in Überzahl. von Marcus Giesenfeld · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Erst spät hat die SG Unterrath eine ihre Chancen genutzt. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Shunya Hashimoto hat im Trikot der SG Unterrath noch keine Bäume ausreißen können. Der im Sommer vom SC West gekommene Angreifer mit Regionalligaerfahrung blieb am Franz-Rennefeld-Weg bislang hinter den Erwartungen zurück.

Doch das, was der 30-Jährige am Sonntagnachmittag machte, könnte für den Klub noch Gold wert sein. Zur Pause eingewechselt, machte Hashimoto im so wichtigen Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, den SSV Bergisch Born, kurz vor Schluss das erlösende 1:1. Mit der Punkteteilung hielt sich die SGU den Konkurrenten vom Leib und verhinderte zugleich, auf einen Abstiegsrang durchgereicht zu werden. Ausgleich verdient, aber glücklich Für Unterraths Trainer Daniel Beine war der Ausgleichstreffer hochverdient, auch wenn er mit Blick auf die Uhr irgendwo auch glücklich war. „Das war ja ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten Torchancen, die normalerweise reichen, um fünf Spiele zu gewinnen“, klagte der 38-Jährige. Dass sich die Gäste aufgrund einer Tätlichkeit von Lutonda Ntiti schon früh dezimierten (24.), hätte der SGU eigentlich in die Karten spielen müssen. Doch die Platzherren standen sich mit einem Mann mehr auf dem Feld selbst im Weg, weil sie das Runde nicht im Eckigen unterbrachten.