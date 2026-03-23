Hashimoto rettet der SG Unterrath noch einen Punkt

Shunya Hashimoto hat im Trikot der SG Unterrath noch keine Bäume ausreißen können. Der im Sommer vom SC West gekommene Angreifer mit Regionalligaerfahrung blieb am Franz-Rennefeld-Weg bislang hinter den Erwartungen zurück.
Doch das, was der 30-Jährige am Sonntagnachmittag machte, könnte für den Klub noch Gold wert sein. Zur Pause eingewechselt, machte Hashimoto im so wichtigen Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, den SSV Bergisch Born, kurz vor Schluss das erlösende 1:1. Mit der Punkteteilung hielt sich die SGU den Konkurrenten vom Leib und verhinderte zugleich, auf einen Abstiegsrang durchgereicht zu werden.
Für Unterraths Trainer Daniel Beine war der Ausgleichstreffer hochverdient, auch wenn er mit Blick auf die Uhr irgendwo auch glücklich war. „Das war ja ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten Torchancen, die normalerweise reichen, um fünf Spiele zu gewinnen“, klagte der 38-Jährige. Dass sich die Gäste aufgrund einer Tätlichkeit von Lutonda Ntiti schon früh dezimierten (24.), hätte der SGU eigentlich in die Karten spielen müssen. Doch die Platzherren standen sich mit einem Mann mehr auf dem Feld selbst im Weg, weil sie das Runde nicht im Eckigen unterbrachten.
Für den Coach war die Fahrlässigkeit im Abschluss wieder einmal eine Frage der Konzentration. „Das ist ja ein Thema, was uns schon länger beschäftigt, nicht nur im Abwehrbereich, sondern auch vorne. Wir müssen zusehen, dass wir den Fokus auf diese Situationen legen“, schrieb Beine seinen Spielern ins Pflichtenheft. Diese bekamen die Quittung für das Auslassen einiger Hochkaräter nach exakt einer Stunde in Form des 0:1 serviert, zogen den Kopf aber noch rechtzeitig aus der Schlinge.
Nach einer Flanke aus dem Halbfeld legte Toni Munoz den Ball auf Hashimoto ab. Und der ließ sich nicht zweimal bitten (89.). Aufseiten der Gäste sorgte der späte Ausgleich offensichtlich für Frust. Denn in der Nachspielzeit handelte sich auch der eingewechselte Muhammet Ödemis noch eine Rote Karte ein. Unterrath konnte daraus indes kein Kapital mehr schlagen. Daniel Beine richtete den Blick nach Spielschluss gleich nach vorne. „Die Mannschaft hat genug Qualität, das haben wir auch heute gesehen“, sagte der Coach. Nun ginge es darum, die Qualität in noch mehr Punkte umzumünzen.
Am kommenden Wochenende geht es zum Tabellenzehnten 1. FC Wülfrath. Ein weiterer direkter Konkurrent in dieser ausgeglichenen Liga, in der sogar der achtplatzierte VSF Amern noch um den Klassenerhalt kämpfen muss. „Das ist schon verrückt, was in dieser Liga passiert“, sagt Daniel Beine. Verrückt wäre es auch gewesen, wenn seine Elf am Sonntag verloren hätte. Shunya Hashimoto wusste das zu verhindern.