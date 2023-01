Martin Hasenpflug hat mit Ratingen 04/19 etwas einmaliges erreicht. – Foto: Patrik Otte

Hasenpflug: "In der Liga Luft nach oben, im Pokal übererfüllt" Oberliga Niederrhein: Im Interview analysiert Martin Hasenpflug den bisherigen Saisonverlauf von Ratingen 04/19.

Noch befindet sich die Oberliga Niederrhein in der Winterpause, doch die ersten Mannschaften nehmen in diesen Tagen bereits die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in Angriff. Zeit für die Redaktion, bei den Trainern nach ihren bisherigen Eindrücken zu fragen. So hat Martin Hasenpflug, Trainer bei Ratingen 04/19, die erste Saisonphase gesehen.

Wie fällt Ihr Hinrunden-Fazit für Ratingen 04/19 aus? Martin Hasenpflug: "Was hervorsticht, ist das Highlight des Halbfinal-Einzugs im Niederrheinpokal. Das steht an erster Stelle. In der Liga haben wir in dem einen oder anderen Spiel etwas liegen gelassen, aber auch Punkte geholt, wo es nicht erwartet war – wie jetzt beim Sieg gegen Tabellenführer SSVg Velbert. Zusammengefasst würde ich sagen: In der Liga haben wir Luft nach oben, im Pokal haben wir das Soll übererfüllt." Hat sich Ihr Team gegen Mannschaften, die unten stehen, schwerer getan als gegen stärkere Gegner? Hasenpflug: "Klar ist, dass Niederlagen wie gegen Kray oder das Unentschieden gegen Cronenberg nicht hätten passieren dürfen. Gegen Kray haben wir mehrmals das vorentscheidende 2:0 versäumt, und gegen Cronenberg hatten wir einfach einen schlechten Tag. Die anderen Niederlagen hatten wir gegen die Top-Teams Hilden, TVD Velbert, KFC Uerdingen oder Sportfreunde Baumberg. Hilden war einfach stärker als wir, und die anderen drei Spiele haben wir in der zweiten Halbzeit verloren. Hier gilt es noch die genauen Ursachen zu analysieren." Ihr persönliches Saisonziel war, Platz eins anzugreifen...