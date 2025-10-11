Haselünner SV zieht die Reißleine!

Der Haselünner SV hat bekannt gegeben, dass der Verein und Trainer Georg Overhoff ab sofort getrennte Wege gehen. Nach den vergangenen Spielen wurde gemeinsam entschieden, sportlich neue Impulse zu setzen und die Weiterentwicklung der Mannschaft in andere Hände zu legen.

Der Verein bedankt sich bei Georg Verhoff für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.