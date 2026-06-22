Haselünner SV begrüßt vier weitere Neuzugänge

– Foto: Haselünner SV

Der Haselünner SV treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Przemyslaw Paczos, Ionel-Ciprian Necsoiu, Mateusz Smykowski und Mamadou Kante stellte der Verein vier weitere Neuzugänge vor.

Der Kader des Haselünner SV nimmt für die kommende Spielzeit zunehmend Gestalt an. Mit Paczos, Necsoiu, Smykowski und Kante schließen sich vier weitere Spieler dem Verein an und sollen künftig das Team verstärken.

Nach Angaben des Vereins bringen die Neuzugänge unterschiedliche Qualitäten, Erfahrungen und eine hohe Motivation mit. Gemeinsam sollen sie dazu beitragen, die sportlichen Ziele des HSV in der neuen Saison zu verfolgen.

Mit der offiziellen Vorstellung der vier Neuzugänge setzt der Haselünner SV seine Kaderplanung konsequent fort und blickt mit Zuversicht auf die kommenden Herausforderungen. Den neuen Spielern wünscht der Verein einen gelungenen Start in Blau-Weiß sowie eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Die Verantwortlichen um Trainer Ragne da Paxio freuen sich darauf, die neuen Spieler schnell in die Mannschaft zu integrieren. Der Verein sieht in dem Quartett eine wichtige Bereicherung für das Team und setzt auf deren Einsatzbereitschaft und Leidenschaft.

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