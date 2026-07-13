Haselünner SV baut Kader und Trainerteam weiter aus

– Foto: Haselünner SV

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist beim Haselünner SV in vollem Gange. Parallel zu den ersten Trainingseinheiten stellt der Verein personell die Weichen und begrüßt gleich mehrere Neuzugänge auf und neben dem Platz.

Seit vergangener Woche arbeitet die 1. Herren des Haselünner SV an der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Mit dabei sind bereits vier Neuzugänge, die ihre ersten Trainingseinheiten in Blau-Weiß absolviert haben.

Neu zum Kader stoßen Vasile-Constantin Mutiu, Razvan Ovidiu, Ladii Traore sowie Ionut-Alexandru Ciobanu. Der Verein heißt das Quartett herzlich willkommen und zeigt sich überzeugt, dass die Neuzugänge die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich verstärken werden.

Nicht nur der Spielerkader wächst weiter. Auch im Trainerteam gibt es Veränderungen: Cheftrainer Ragne da Paxio wird künftig vom spielenden Co-Trainer Kamil Adrian Gutkin unterstützt. Mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Platz soll Gutkin eine wichtige Rolle im Trainings- und Spielbetrieb der 1. Herren übernehmen.

Eine weitere personelle Veränderung gibt es im organisatorischen Bereich. Waldemar Sailer übernimmt zur neuen Saison die Aufgabe des Fußball-Obmanns. In dieser Funktion verantwortet er künftig den Herrenbereich und kümmert sich um die Belange der beiden Herrenmannschaften des Haselünner SV. Der Verein wünscht sowohl Gutkin als auch Sailer viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben.