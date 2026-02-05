Haselünner Stadtpokal 2026 wird erstmals auf Kunstrasen ausgetragen

Der SV Polle hat den Haselünner Stadtpokal 2026 angekündigt. Das Turnier wird noch im Februar ausgetragen werden und findet erstmals auf dem Kunstrasenplatz in Haselünne statt. Der Veranstalter wirbt mit „spannenden Spielen“ und lädt Zuschauerinnen und Zuschauer ausdrücklich ein.
Für die Verpflegung an den Spieltagen will der SV Polle laut Beitrag selbst sorgen. Im Anschluss an den Finaltag am Samstag, den 21.02.2026, ist zudem eine Abschlussparty im „c'est la vie“ geplant.
Das Turnier ist in zwei Gruppen eingeteilt. In Gruppe A treffen SV Polle, SG Lehrte und das Team „Eltern“ aufeinander. Die Spiele sind für den 11.02., 14.02. und 17.02. angesetzt.
In Gruppe B spielen SpVgg Hülsen, Haselünne und Flechum. Die Begegnungen sind für den 12.02., 16.02. und 18.02. terminiert.
Am Finaltag stehen zwei Partien über jeweils 90 Minuten auf dem Programm. Um 13:00 Uhr wird das Spiel um Platz drei zwischen den Zweitplatzierten der beiden Gruppen ausgetragen. Das Finale zwischen den jeweiligen Gruppensiegern ist für 15:30 Uhr angesetzt.