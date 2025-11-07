 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vom Spielfeldrand

Haselünne trotzt dem Favoriten - ein Punkt wie ein Sieg

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Emsland
Haselünne
SC Baccum

Haselünne trotzt dem Favoriten - ein Punkt wie ein Sieg

Mi., 05.11.2025, 20:00 Uhr
Haselünner SV
Haselünner SVHaselünne
Sport-Club Baccum 1946
Sport-Club Baccum 1946SC Baccum
2
2
Abpfiff

Am Mittwochabend wurde ein Nachholspiel der Kreisliga Emsland ausgetragen. Der SC Baccum ließ dabei beim Tabellenletzten Haselünner SV überraschend Punkte liegen. Die Gastgeber führten nach Treffern von Lüllmann (15.) und Hölzen (35.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Baccum besser ins Spiel - Kramer (56.) und Scholz (75.) sicherten den Gästen noch das 2:2. Trotz des Remis bleibt Baccum Tabellendritter der Kreisliga Emsland.

Aufrufe: 07.11.2025, 19:36 Uhr
D.R.Autor