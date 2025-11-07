Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haselünne trotzt dem Favoriten - ein Punkt wie ein Sieg
Am Mittwochabend wurde ein Nachholspiel der Kreisliga Emsland ausgetragen. Der SC Baccum ließ dabei beim Tabellenletzten Haselünner SV überraschend Punkte liegen. Die Gastgeber führten nach Treffern von Lüllmann (15.) und Hölzen (35.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Baccum besser ins Spiel - Kramer (56.) und Scholz (75.) sicherten den Gästen noch das 2:2. Trotz des Remis bleibt Baccum Tabellendritter der Kreisliga Emsland.