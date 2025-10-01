Archivbild

Haselünne spaziert zum 6:2 - Haren reicht ein kurzes Strohfeuer nicht

Manchmal reicht ein Strohfeuer, um den Gegner ins Schwitzen zu bringen. Doch im Fall von TuS Haren blieb es genau das: kurz, heiß und sofort wieder erloschen. Am Ende jubelte der Haselünner SV verdient über ein sattes 6:2. Den Liveticker bediente übrigens Dennis Hagen, und allein das war schon Unterhaltung genug.

Bereits in der 7. Minute ließ Benedikt Hölzen den ersten Knall los, begünstigt durch einen Stockfehler im Harener Aufbau. Maurice Gerdelmann legte noch vor der Pause nach (45.+2) - 0:2 und ein Halbzeitfazit, das so trocken war wie der Haselünner Spielstil: „verdient“. Doch dann, oh Wunder: Haren entdeckte das Toreschießen. Tom Wilmink verwandelte eine Ecke direkt (59.), Mirco Husmann legte zwei Minuten später nach, plötzlich 2:2, plötzlich Lärm am Brookdeich. Aber eben nur kurz. Haselünne reagierte wie jemand, der sein Bierglas umgestoßen hat: schnell und ohne Diskussion. Zweimal Leo Döbber (69., 78.), noch einmal Hölzen (83.) und in der Nachspielzeit Hendrik Lüllmann (90.+3) stellten die Verhältnisse wieder her. Zwischendurch klopfte Haren zwar immer wieder an, aber Keeper Möhlenkamp hatte mehr Spaß am Fliegen als am Nachsehen. Am Ende stand ein 6:2, das in den Notizen von Dennis den passenden Kommentar bekam: „Fünf gute Minuten reichen Haren nicht für Punkte.“ Mehr Analyse braucht’s eigentlich nicht. __________ Papenburg II - erst Chaos, dann Kino

