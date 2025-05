Haselünne kann doch noch siegen, man muss nur Kevin verabschieden

Manchmal schreibt der Fußball Geschichten, die kein Hollywood-Drehbuch besser hinbekommt – vor allem dann, wenn ein Mann namens Kevin Landgraf sein letztes Heimspiel feiert, die Latte zum Mitspieler wird und ein Abseitstor für Schmunzeln sorgt.

Aber der Reihe nach. Ich konnte leider nur die zweite Halbzeit sehen, Fotografenpflicht! Erst noch die SG Lohne/Wietmarschen gegen die FSG Twist geknipst, dann rüber nach Haselünne gedüst, pünktlich zum Wiederanpfiff. In der ersten Halbzeit, so verriet mir der FuPa-Ticker (Grüße an Maik Müller!), ist Haselünne durch Leon Döbber mit 1:0 in Führung gegangen. Kleines Detail am Rande: laut Ticker zwei Meter im Abseits. Der Schiri sah’s anders. Ich sag mal: Schweigen ist Gold, oder wie wir Fußballfreunde sagen: „Das lass ich einfach mal so stehen.“