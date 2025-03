Haselmühl: Ziel ist der Ligaerhalt - auf welchem Weg auch immer

Dass die neue Saison tatsächlich eine Herausforderung darstellen würde, zeigten die Ergebnisse bis Mitte September. Gerade einmal drei Unentschieden standen zu Buche, sechs Mal musste man das Spielfeld mit leeren Händen verlassen. Am 22. September platzte beim knappen 3:2 gegen die Hahnbacher Bezirksligareserve endlich der Knoten, würde der letztjährige Tabellensiebte jetzt an Fahrt aufnehmen und auch positive Ergebnisse erzielen? Es schien so, denn es folgten ein Remis gegen Edelsfeld und der zweite Saisonsieg gegen Kastl/Utzenhofen. Doch die Hoffnung auf den endgültigen Turnaround sollte sich nicht erfüllen. Es folgte nämlich eine Misserfolgsserie von sechs Niederlagen am Stück, nichts wurde es vom Vorhaben, den Weg aus dem Tabellenkeller heraus einzuschlagen.

Was ist in den verbleibenden Partien noch drin für den ASV? Derzeit auf Platz 13 mit 10 Punkten auf dem Konto hat man den zweiten Relegationsplatz inne, dies aber nur aufgrund des direkten Vergleichs mit dem punktgleichen Schlußlicht SV Hahnbach II. Das so genannte rettende Ufer liegt nur 3 Zähler entfernt, was zusätzliche Motivation verleihen sollte, dem Abstieg aus der Kreisliga - ihr gehört man seit 2015 ohne Unterbrechung an - noch von der "Schippe" zu springen. Das Restprogramm ist anspruchsvoll, drei Mal kreuzt man mit der direkten Konkurrenz aus dem Keller die Klingen, andererseits muss man aber auch noch gegen die Teams, die aktuell auf den Rängen 1, 3 und 4 platziert sind, ran.

Aufgabe ist beim ASV Haselmühl auf jeden Fall kein Thema, mit gebündelten Kräften und großem Engagement soll der Klassenerhalt - und wenn es über den Weg von "Überstunden" geht - noch in trockene Tücher gelegt werden, wie Sportlicher Leiter Michael Hammer im folgenden kurzen Interview erklärt:

Michael, kurze Bewertung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Michael Hammer (33): Wir sind vernünftig in die Saison gestartet, haben dann aber hinten raus nachgelassen und zu viele Punkte liegen gelassen.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Unser klares Ziel ist Klassenerhalt, auf welchem Weg auch immer. Dafür haben wir uns vorgenommen, in der Vorbereitung das Team soweit zu bringen, dass das auch geschafft werden kann.

Hat es im Winter personelle Veränderungen gegeben?

Ja, wir haben mit Adrian Meier vom 1. FC Rieden, Joel Lichtenfeld - er kehrt vom FC Amberg zurück - und Marcel Scherbel - er kommt vom TSV Kümmersbruck - personelle Verstärkung im Winter bekommen.

Wann begann euere Vorbereitung und wie sieht sie in groben Zügen aus?

Wir starteten bereits am 7. Februar. Seitdem wird drei Mal die Woche trainiert plus ein Vorbereitungsspiel. Mit unserem Sandplatz ist das auch unabhängig von den Witterungsverhältnissen möglich.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Ich denke, es gibt in unserem Bereich immer und überall Verbesserungspotential. Da werden unsere Trainer in der Vorbereitung dran arbeiten. Grundlage für alles ist aber vor allem ein vernünftiges Fitnesslevel.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Ich möchte nicht über andere urteilen, wir schauen nur auf uns.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Wir werden alles dafür geben.

Wer wird nach derzeitigem Stand in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim ASV stehen?

Nachdem wir im Winter bereits einen Trainerwechsel vollzogen haben und mit Dominik Schuster als Trainer jemanden installiert haben, der sein ganzes Leben hier beim Verein verbracht hat, ist mein klarer Wunsch, diese Zusammenarbeit auf längere Zeit anzulegen.

Abschliessend noch ein paar Daten zum ASV Haselmühl: 13. Platz; 10 Punkte; 2-4-12; 23:56 Tore; 12. Platz in der Heimtabelle mit 8 Punkten; 14. Platz in der Auswärtstabelle mit 2 Punkten; 11. Platz in der Fairnesstabelle; bester Torschütze ist Routinier Matthias Schmidt mit 8 Treffern.